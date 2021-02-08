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Угарное видео - Панда с горки - вжик! А как ты радуешься снегу?

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Sputnik Молдова
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Снег, снег, снег! Самое время развлечься, катаясь с горки, и эта замечательная кругляшка не теряет ни минуты!

Панда по имени Диндин нашла себе развлечение в Московском зоопарке. Посмотрите, как весело она скатывается с горки! А у вас получилось бы так же?

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