Угарное видео - Панда с горки - вжик! А как ты радуешься снегу?

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Снег, снег, снег! Самое время развлечься, катаясь с горки, и эта замечательная кругляшка не теряет ни минуты!
Панда по имени Диндин нашла себе развлечение в Московском зоопарке. Посмотрите, как весело она скатывается с горки! А у вас получилось бы так же?
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