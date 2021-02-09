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Упорный кот стал звездой интернета - видео

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Может быть, этому коту и не хватает возможности подумать, но упорства у него – хоть отбавляй, смотрите сами.

Кот, который пытается протащить через ограду добытый где-то початок кукурузы, стал звездой интернета, рассмешив пользователей социальных сетей.

Людям понравилось упорство животного, хотя некоторые упрекают его – мол, мог бы быть и поумнее. Другие сочувствуют коту, предполагая, что за кукурузой он начал охотиться от голода.

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