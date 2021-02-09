Упорный кот стал звездой интернета - видео

Кот, который пытается протащить через ограду добытый где-то початок кукурузы, стал звездой интернета, рассмешив пользователей социальных сетей.
Людям понравилось упорство животного, хотя некоторые упрекают его – мол, мог бы быть и поумнее. Другие сочувствуют коту, предполагая, что за кукурузой он начал охотиться от голода.
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