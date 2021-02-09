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Кот требует открыть ему дверь: вслух, громко и внятно - видео

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Youtube / Лилу Даллас
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210209/24961020/kot-gromko-kricit-otkroite-dveri-video.html

Смотрите это видео, пересматривайте – хотите, верьте, хотите, нет, но вы сами все услышите и увидите.

К ролику подверстали много смешных комментариев.

"Учите далее, кот перспективный", "сначала приучаешь его к унитазу, а потом просишь не курить в туалете" - такие комментарии под этим видео.

Кто-то, правда, утверждает, что это монтаж или наложение звука. А вы как считаете?

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