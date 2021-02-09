Кот требует открыть ему дверь: вслух, громко и внятно - видео

К ролику подверстали много смешных комментариев.
"Учите далее, кот перспективный", "сначала приучаешь его к унитазу, а потом просишь не курить в туалете" - такие комментарии под этим видео.
Кто-то, правда, утверждает, что это монтаж или наложение звука. А вы как считаете?
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