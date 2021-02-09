Видео: Красота – убойная сила или девушка вне шаблонов

Она поражает рядом беспрецедентных достижений. И речь идет не только о трех мировых рекордах в пауэрлифтинге – может у кого-то их и больше.

Однако россиянка Наташа Кузнецова прочно удерживает титул "самой мускулистой женщины в мире".

Один объем бицепса у нее (внимание!) – 45 сантиметров!

Но Наталья спортом не ограничивается, она еще и актриса, которая выступала не где-нибудь, а на сцене Большого театра.

Во как!

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