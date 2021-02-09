07:16 09 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.06
  • USD17.50
  • RUB0.23
  • RON4.32
  • UAH0.63
Поиск
Лучшее видео из сети

Видео: Красота – убойная сила или девушка вне шаблонов

Получить короткую ссылку
Тема:
Утро с нами! (558)
634407
Новости
Все новости
Все новости
Facebook / ТОК
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210209/25690112/powerlifting-devushka-rekordy-video.html

Она поражает рядом беспрецедентных достижений. И речь идет не только о трех мировых рекордах в пауэрлифтинге – может у кого-то их и больше.

Однако россиянка Наташа Кузнецова прочно удерживает титул "самой мускулистой женщины в мире".

Один объем бицепса у нее (внимание!) – 45 сантиметров!

Но Наталья спортом не ограничивается, она еще и актриса, которая выступала не где-нибудь, а на сцене Большого театра.

Во как!

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Утро с нами! (558)

По теме

Вот это формы: мисс "самые большие бедра" удивляет своей фигурой
Сногсшибательно: бикини, но уже нано, а не мини - видео
Мировой рекорд: россиянин поднял штангу весом в 440 килограммов


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Модели представляли творения кутюрье с необыкновенным артистизмом и грацией.
Фото: Блеск, парча и мерцание – свадебные наряды для восточных красавиц
Пустыня на лыжне: облако пыли из Сахары припорошило горнолыжный склон
Видео: Сахара прилетела в Альпы – песок запорошил лыжни
Пожары в Молдове: итоги года
Молдова в огне: топ-5 самых частых причин пожаров


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться