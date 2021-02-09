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Красавец бордер-колли умело поставил упрямого барана на место – видео

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Credit: ViralHog
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Sputnik Молдова
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Бесконечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, как горит пламя, и как работает бордер-колли.

Хозяин этого пса считает именно так. На видео запечатлено, как бордер-колли умело загоняет обратно в стадо упрямого барана.

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Youtube / jenled315
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Свистки, щелчки кликера, жесты – все, что угодно, что могут передать пастухи через все поле, а их верные четвероногие помощники делают свою "идеальную работу" даже по первому свисту.

Бордер колли (англ. border collie) – порода собак. Выведена на границе Шотландии и Англии. Отсюда название породы – border (от англ. граница). Относится к пастушьим породам, первоначально была выведена для работы с овцами, однако позднее были выделены скотогонные разновидности. Согласно исследованиям, проведенным учеными из Университета Британской Колумбии под руководством Стенли Корена (англ.), бордер-колли является самой умной собакой среди всех пород.

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