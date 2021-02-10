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Ну очень гибкая девушка развлекается при всех в аэропорту - видео

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Youtube / ViralHog
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Sputnik Молдова
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В США девушка показывает чудеса гибкости, исполняя в аэропорту знаменитый танец лимбо - смотрите на видео.

В аэропорту американской Филадельфии, штат Пенсильвания, молодая женщина продемонстрировала свою гибкость, выполнив элемент танца лимбо с помощью кресел в зале ожидания.

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Лимбо – это ковбойский танец-игра, первоначально, правда, возникший не в Северной Америке, а в Тринидаде и Тобаго. Исполнитель, следуя ритму играющей музыки, проходит под заранее установленной планкой, которая на каждом этапе опускается все ниже и ниже. Танцор отклоняется назад, как бы танцуя в горизонтальном положении. Если несколько человек взяли требуемую высоту, то они продолжают соперничать на более низкой – до тех пор, пока не останется один человек, которому покорились все высоты.

Этот танец, кстати, является визитной карточкой стран Карибского моря и пользуется большой популярностью у туристов.

Название "лимбо" происходит от английского "limbo", что, с свою очередь, является искаженным от слова "limber" – гибкий, проворный, податливый, мягкий.

По другой версии, слово "лимбо" появилось примерно в середине XVI века. В некоторых африканских племенах этот танец означает торжество жизни над смертью. Иногда его исполняют на похоронах.

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Теги:
страсть, видео, девушка


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