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Что это за существо: люди не сразу поняли, кто на них надвигается - видео

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https://ru.sputnik.md/videoclub/20210210/24592345/chto-eto-za-sushestvo-liudi-ne-poneali-kto-nadvigaetsea-video.html

Необычное видео набирает популярность в сети: с первого взгляда неясно, что это за зверь так деловито вышагивает, но потом все становится очевидно.

Это видео поначалу может вызвать даже ступор, но потом все становится понятно. Здесь дело не в "Cherchez la femme" (ищите женщину)...  В сети так или иначе все сводится к котикам. Хозяева этого пушистого питомца очень удивились, когда увидели усатого таким.

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