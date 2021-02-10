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Природе вопреки: эта парочка не может жить друг без друга - умильное видео

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© Video : Youtube / Viral Paws
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210210/31177752/prirode-vopreki-parochka-ne-mozhet-zhit-drug-bez-druga-video.html

Малыш не может жить без мамы – это видео, наглядное тому подтверждение, даже если на первый взгляд приемыша взять себе невозможно.

Кошки и собаки всегда считались непримиримыми врагами, но этот рыжий кроха и голден ретривер доказывают обратное. Вполне взрослый пес просто не мог оставить малыша без "родительской опеки". Практически сразу они стали неразлучны – теперь они всегда спят вместе и даже едят из одной миски, причем, серьезный родитель ни капли не возражает, что приемыш "крадет" его еду.

Смотрите сами, это видео точно не оставит вас равнодушными.

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