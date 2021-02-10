Видео: Хореографический флешмоб якутянок 50+ при температуре -45

Около 30 женщин в возрасте 50+ разучили движения за четыре дня и отправились в местный парк культуры и отдыха.
От участия во флешмобе их не остановила даже температура в -45 градусов.
"В этот день на улице стоял чудесный легкий мороз. У всех участниц было приподнятое, радостное настроение и ощущение гордости за то, что несмотря на небольшое время подготовки, мы это сделали!", – рассказала Кузьмина.
Для посетительниц центра это не первый подобный флешмоб – их танцы уже украшали городские праздничные программы к 9 Мая, национальному празднику Ысыах и фестивалю "Золотая пора".
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