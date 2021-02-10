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Видео: Хореографический флешмоб якутянок 50+ при температуре -45

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Общественная организация "Центр Калланетики и танца" Марины Кузьминой
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210210/33557228/legkiy-moroz-yakutyanki-vyshli-na-tantsevalnyy-fleshmob-v--45.html

Танцевальная группа "Золотой возраст" общественной организации "Центр калланетики и танца" Марины Кузьминой не испугалась мороза и показала свой новый номер на открытом воздухе.

Около 30 женщин в возрасте 50+ разучили движения за четыре дня и отправились в местный парк культуры и отдыха.

От участия во флешмобе их не остановила даже температура в -45 градусов.
Моржевание
© Sputnik / Sorokopud Julia
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"В этот день на улице стоял чудесный легкий мороз. У всех участниц было приподнятое, радостное настроение и ощущение гордости за то, что несмотря на небольшое время подготовки, мы это сделали!", – рассказала Кузьмина.

Для посетительниц центра это не первый подобный флешмоб – их танцы уже украшали городские праздничные программы к 9 Мая, национальному празднику Ысыах и фестивалю "Золотая пора".

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