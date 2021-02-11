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Когда на заправке все пошло не так - улетное видео

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Youtube / ViralHog
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210211/25040737/zapravka-kak-blondinka-youtube-hot-video.html

На заправочной станции произошел эпизод, он может напомнить некоторым истории, в которые часто попадают блондинки – смотрите видео.

Молодой человек на видео, по всей видимости, впервые оказался на автозаправочной станции. Видно, что он не знает практически ничего. Как внести плату за топливо, ему объясняет девушка, снимающая его на камеру.

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После нескольких манипуляций, проделанных по указанию автора видео, молодому человеку удается заправить машину, но затем что-то пошло не так... Как закончилась вся эта история, смотрите сами.

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