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Пришел без приглашения и поплатился - видео

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Любопытство до добра не доводит. Или приводит к бегству – даже если ты большой, сильный, косолапый и мохнатый!

Кто-кто в теремочке, то есть в палатке живет? Кто на опушке леса сладко спит? Любопытный топтыгин слишком близко подошел к туристам, и даром ему это не прошло. Уж чего испугался мишка, непонятно, но с такой скоростью бегать – рекорды ставить!

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