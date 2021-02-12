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Крутится, как юла: горилла завораживающе танцует брейк в бассейне - видео
Самец гориллы по кличке Золя из зоопарка Далласа во время купания в бассейне неожиданно начал делать странные движения. Смотрите на видео, как танцевал примат.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=94653378&type=mp4
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PT0M28S
2021-02-12T04:00Z
Самец гориллы по кличке Золя из зоопарка Далласа во время купания в бассейне неожиданно начал делать странные движения. Смотрите на видео, как танцевал примат.
Ролик с танцующей гориллой был опубликован на канале далласского зоопарка в YouTube.
На видео, снятом сотрудницей зоопарка Эшли Орр, обезьяна сначала спокойно плещется в наполненном бассейне, но затем неожиданно начинает кружиться, эмоционально размахивать руками и разбрызгивать воду вокруг.
Четырнадцатилетний самец гориллы Золя прославился в интернете еще несколько лет назад, когда жил в зоопарке в Калгари, как "танцующая брейкданс горилла" ("break-dancing gorilla”). Сотрудники зоопарка разместили в сети видео, на котором он играет в луже с водой, и сопроводили его энергичной музыкой.
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