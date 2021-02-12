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Синхронный танец отца и дочек - зажигательное видео покорило всех

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Youtube / wwwItaloDiscoNet
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210212/23185862/best-dance-otets-dochki-zazhigatelnoe-video.html

Смотрите на видео, как две маленькие девочки идеально копируют движения отца: малышки танцуют так здорово, что уже непонятно, кто тут учитель, а кто ученик.

Сестры удивительно держат темп и не сбиваются с ритма.

Не на ту напал
Youtube / Portal D24am
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Можно только догадываться, сколько часов упорных тренировок предшествовало такому потрясающему выступлению.

Хип-хоп в свою пору охватил целый мир. Молодое поколение представляло себя звездами танцпола под ритмичную мелодию. Движения Хип-хопа не так сложны и доступны к изучению людям с самым разным уровнем танцевального умения.

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