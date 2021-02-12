Кто будет "королем горы": котенок пытается отобрать титул у попугая - видео

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Пушистому малышу не понравилось, что пернатый друг проявляет неуступчивость, он решил воспользоваться боксерским арсеналом.
На кадрах видно, как зеленый попугай и маленький серый котенок никак не могут поделить мягкое кресло.
Агрессия, конечно, исходит от усатого малыша, крылатый, взрослый и мудрый в основном уворачивается.
Страсти кипят нешуточные, но поединок все-таки тренировочный.
Поэтому видео получилось очень даже милым и комичным. Смотрим и получаем заряд хорошего настроения.
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