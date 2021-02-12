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Танцы во время карантина: попугай забавно отплясывает "Цыганочку"- видео
Попугай Тоторо очень хорош в чечетке и отлично попадает в ритм. Как танцует птица, смотрите в видео.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=60104218&type=mp4
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PT0M28S
2021-02-12T04:30Z
Попугай Тоторо очень хорош в чечетке и отлично попадает в ритм. Как танцует птица, смотрите в видео.
Птичка так рвется в пляс, что аж "пятки" сверкают. Танцующие птички – это всегда смешно, но этот попугай просто превзошел сам себя, смотрите на видео, что он вытворяет. Заряд бодрости гарантирован на весь день.
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