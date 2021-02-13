Откройте, я замерз: ловкий кот вернулся с прогулки и звонит в дверь - видео

Те, кому приходилось держать дома кота, могли убедиться, что это на удивление умное животное, которое со временем приобретает навыки, заставляющие восхищаться его сообразительностью и наблюдательностью.
На этом видео запечатлено, как ловкое животное, похоже, возвращаясь с прогулки, запрыгнуло на хозяйскую дверь и позвонило в дверной звонок.
Коты — хищники, а им в природе постоянно приходится решать множество задач, чтобы поймать добычу. Поэтому пушистые разбойники путем наблюдений и умозаключений устанавливают причинно-следственные связи, а затем используют приспособления, созданные для людей.
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