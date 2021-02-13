Видео: собачий вальс - невеста пригласила на "Белый танец" любимого пса

На кадрах видно, как девушка вальсируеет, а пес выступает в роли ее партнера. Виртуозные движения четвероногого и его хозяйки в свадебном платье на танцполе восхитили не только гостей торжества, но и юзеров Сети.

У колли отменное чувство такта, прокомментировали ролик зрители.

"Молодец, пес - подвинул робкого жениха". - пошутил кто-то.

"Великолепный танец", - пишут пользователи.

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