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Видео: собачий вальс - невеста пригласила на "Белый танец" любимого пса

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Тема:
Утро с нами! (540)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210213/26985434/video-sobaka-tanets-svadiba.html

Видеоролик о свадебном шоу виновницы торжества и ее собаки порадовал многих пользователей Интернета.

На кадрах видно, как девушка вальсируеет, а пес выступает в роли ее партнера. Виртуозные движения четвероногого и его хозяйки в свадебном платье на танцполе восхитили не только гостей торжества, но и юзеров Сети. 

У колли отменное чувство такта, прокомментировали ролик зрители.

"Молодец, пес - подвинул робкого жениха". - пошутил кто-то.

"Великолепный танец", - пишут пользователи.

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Тема:
Утро с нами! (540)

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