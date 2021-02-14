Пошел с толкача: креатив на случай, если машина буксует в снегу – видео

Сцену с тем же успехом можно назвать "буксировка наоборот", "мягкий таран" или как еще вам будет угодно.

Суть не в этом, а в изобретательности, которую проявили автомобилисты из Суррея, города в канадской провинции Британская Колумбия.

Наши водители почти подзабыли, что такое заснеженная дорога, но середина февраля им это напомнила.

Ноу-хау может пригодиться и в этом холодном сезоне, и в следующем.

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