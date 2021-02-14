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Видео: Российский инженер превратил "Жигули" в вездеход (или наоборот)

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Тема:
Утро с нами! (542)
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https://ru.sputnik.md/videoclub/20210214/4723545/vezdehod-gusenicnai-pltform-kabina-jigulei-video.html
Видео: Российский инженер превратил "Жигули" в вездеход (или наоборот)
Гусеничную платформу с кузовом от советской легковушки сконструировал умелец из под Магнитогорска.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=3866060&type=mp4
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PT0M45S
2021-02-14T06:00Z

Гусеничную платформу с кузовом от советской легковушки сконструировал умелец из под Магнитогорска.

На создание этого симбиоза, по словам владельца, ушло 100 тысяч рублей и полгода работы.

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© Ruptly
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Названный "Росомахой" вездеход способен преодолевать бездорожье и развивать скорость до 50 километров в час.

Инженер решил создать такое средство передвижения, когда из-за непогоды не смог проехать к своему дому в деревне, вследствие чего у него погибли кролики и курицы.

По словам "Кулибина из глубинки", такого рода автомобили не сертифицированы, и владельцы могут быть оштрафованы за их использование.

Поэтому он разъезжает на нем только рядом с домом под Магнитогорском.

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Тема:
Утро с нами! (542)

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