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Видео: Беззащитный и милый - этот белый комочек счастья

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© Video : Youtube / Harsha Sai Facts
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210216/33633624/Video-bezzaschitnyy-i-milyy-etot-belyy-komochek-schastya.html

Он способен растопить любой лед и смягчить самое зачерствелое сердце - этот малыш действительно заслуживает внимания!

Отвлекитесь от важных дел, отложите на минуту самую срочную работу и просто посмотрите на это чудо! Пока простая ступенька для него - непреодолимое препятствие, но пройдет время, малыш подрастет и будет прыгать по лестнице на радость себе и своим хозяевам. Маленький, милый, пушистый и невероятно обаятельный!

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