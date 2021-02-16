Видео: Беззащитный и милый - этот белый комочек счастья

Отвлекитесь от важных дел, отложите на минуту самую срочную работу и просто посмотрите на это чудо! Пока простая ступенька для него - непреодолимое препятствие, но пройдет время, малыш подрастет и будет прыгать по лестнице на радость себе и своим хозяевам. Маленький, милый, пушистый и невероятно обаятельный!
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