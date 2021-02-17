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Тверк плохих девчонок мама остановила жесткой оплеухой - видео

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Youtube / Premix Sis
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Sputnik Молдова
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В соцсетях набирает просмотры видео того, как женщина набросилась с тапкой на двух дочерей, которые танцевали тверк в своей комнате – впрочем, смотрите ролик.

На записи видно, как сестры настраивают камеру, после начинают соблазнительно танцевать тверк. В разгар танца дверь открывает их мама, снимает с ноги тапку и принимается бить дочерей. Одна из танцующих бросается к телефону, чтобы отключить прямую трансляцию в Сети.

В США очевидец снял на видео танец водяного смерча
YouTube / Beach Gold Assay / Waterspout in Norfolk VA 9/9/18
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"Вот что происходит, когда занимаешься ерундой, вместо того, чтобы помочь маме по хозяйству", — написал один пользователь в комментариях.

"Меня позабавило, как быстро мама схватила тапочку", — отметил другой.

Тверк — один из самых зажигательных современных танцев. Это танец свободы и мастерского владения собственным телом. Несмотря на кажущуюся легкость выполнения, тверк требует отличной физической формы, пластики и чувства ритма. В качестве музыкального сопровождения для тверка чаще всего используются регги, рэп, самба и ар-эн-би.

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Теги:
мама, тверк, танец, видео


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