Тверк плохих девчонок мама остановила жесткой оплеухой - видео

На записи видно, как сестры настраивают камеру, после начинают соблазнительно танцевать тверк. В разгар танца дверь открывает их мама, снимает с ноги тапку и принимается бить дочерей. Одна из танцующих бросается к телефону, чтобы отключить прямую трансляцию в Сети.
"Меня позабавило, как быстро мама схватила тапочку", — отметил другой.
Тверк — один из самых зажигательных современных танцев. Это танец свободы и мастерского владения собственным телом. Несмотря на кажущуюся легкость выполнения, тверк требует отличной физической формы, пластики и чувства ритма. В качестве музыкального сопровождения для тверка чаще всего используются регги, рэп, самба и ар-эн-би.
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