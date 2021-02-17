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Сыграй мне на банане: попугай поет песенку про докторов и закалку - видео

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Youtube / ViralHog
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210217/24277395/video-youtube-popugay-dikii.html

Смешное видео про попугая, который "напевает" английскую детскую песенку, поднимает настроение – смотрите сами.

Кто сказал, что попугай - не певчая птица? Зря недооцениваете этих пернатых. Они не только петь умеют, но еще и ритм держать. Главное, чтобы инструмент был под рукой. Точнее, под клювом. Между прочим, сгодится даже банан. Как у этого пернатого певуна.

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Теги:
гепарды, блондинка, Youtube, видео


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