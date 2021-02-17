Эта улитка покорит ваше сердце: она просится "на ручки" – видео

Эта улитка покорит ваше сердце – трогательное видео общения моллюска с человеком опубликовал New York Post.
Знакомьтесь с Мисейком – гигантской африканской улиткой, у которой главное развлечение – обниматься с хозяйкой на диване.
Магдалина Душа спасла улитку из зоомагазина, где с ней плохо обращались, и привезла ее в Краков.
Теперь моллюск – такое же домашнее животное, как кошка или собака. Он обожает вкусности (в основном бананы и картошку) и нежится на диване.
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