Эта улитка покорит ваше сердце: она просится "на ручки" – видео

У беспристрастных моллюсков, оказывается, тоже есть чувства. Гигантская африканская улитка обожает обниматься с хозяйкой на диване.

Эта улитка покорит ваше сердце – трогательное видео общения моллюска с человеком опубликовал New York Post.

Знакомьтесь с Мисейком – гигантской африканской улиткой, у которой главное развлечение – обниматься с хозяйкой на диване.

Магдалина Душа спасла улитку из зоомагазина, где с ней плохо обращались, и привезла ее в Краков.

Теперь моллюск – такое же домашнее животное, как кошка или собака. Он обожает вкусности (в основном бананы и картошку) и нежится на диване.

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