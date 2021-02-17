Видео – Блондинка из джипа красиво станцевала "Калинку" на дороге

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Бессмертная "Калинка" звучит в самых современных ритмах, но впечатляют не только "рваные" биты, но и смелые движения красотки в платье в горошек.
Есть люди, которые поднимут настроение в любой ситуации. Похоже, что на видео запечатлен именно такой персонаж. Дело происходит в мегаполисе. Девушка в красном платье в белый горошек выскочила из джипа и превосходно станцевала "Калинку". Смотрите сами
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