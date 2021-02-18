Видео: Этот барашек, слушай, - пальчики оближешь!

Картошку-морковку выкопай, перчик с куста сорви, капустки кочан, мясо барашка не забудь, приправы - соль, перец. Ну, у каждой хозяйки еще свой секретик найдется для полного счастья - и вот, вкуснейшее жаркое уже готово!
Свежие продукты с полей и готовка на открытом воздухе - рецепт хорошей еды!
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