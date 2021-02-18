07:25 18 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.97
  • USD17.39
  • RUB0.24
  • RON4.30
  • UAH0.62
Поиск
Лучшее видео из сети

Видео: Этот барашек, слушай, - пальчики оближешь!

Получить короткую ссылку
40 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Video : Facebook / Taste Life
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/11/33676854.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210218/33676882/Video-etot-barashek-slushay-palchiki-oblizhesh.html

Вкусное блюдо из баранины на открытом воздухе - что может быть лучше для теплой компании и хорошего настроения?

Картошку-морковку выкопай, перчик с куста сорви, капустки кочан, мясо барашка не забудь, приправы - соль, перец. Ну, у каждой хозяйки еще свой секретик найдется для полного счастья - и вот, вкуснейшее жаркое уже готово!

Свежие продукты с полей и готовка на открытом воздухе - рецепт хорошей еды!

А вот еще видео:

 Венгерский астронавт продемонстрировал блюда из рациона космонавтов>>>

Медвежья лапа и каша — секретное блюдо специально к ЧМ-2018>>>

Криворукий шеф-повар опасно зажигает на кухне - видео>>>

 

 



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Как писал Чехов: Поймать судака – это выше и слаще любви!.
Фото: Десятки рыбаков на льду озера Гидигич
Жилищный вопрос: почему Дональда Трампа хотят выселить из “Мар-а-Лаго”
Видео: Жилищный вопрос для экс-президента: почему хотят выселить Дональда Трампа
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове в 2020 году резко упало
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове резко упало


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться