Видео: Весь мир подождет: белый медведь балдеет в бассейне

Мастер-класс от косолапого: прыгни в воду, перевернись на спину, плыви и ни о чем не думай. Можешь время от времени отталкиваться от препятствий - если не лень.

Раз уж пришли, смотрите, как нужно получать от жизни кайф: вас этому научит замечательный белый мишка. Лапами гребем, про себя песню веселую поем, в ус не дуем и ни на кого внимания не обращаем. Балдеж - он вот какой!

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