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Видео: Весь мир подождет: белый медведь балдеет в бассейне

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© Video : Facebook / Группа «Новости из кофейни» / Marina Gera
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210218/33676938/video-ves-mir-podozhdet-belyy-medved-baldeet-v-basseyne.html

Мастер-класс от косолапого: прыгни в воду, перевернись на спину, плыви и ни о чем не думай. Можешь время от времени отталкиваться от препятствий - если не лень.

Раз уж пришли, смотрите, как нужно получать от жизни кайф: вас этому научит замечательный белый мишка. Лапами гребем, про себя песню веселую поем, в ус не дуем и ни на кого внимания не обращаем. Балдеж - он вот какой!

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