Видео: Весь мир подождет: белый медведь балдеет в бассейне

Раз уж пришли, смотрите, как нужно получать от жизни кайф: вас этому научит замечательный белый мишка. Лапами гребем, про себя песню веселую поем, в ус не дуем и ни на кого внимания не обращаем. Балдеж - он вот какой!
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