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Угарное видео: Кто сказал "мяу"? - Гепард!

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Это мощное и благородное дикое животное поразило своим интересным умением мяукать ну точно как домашняя кошка.

Посмотрев в объектив камеры, представитель семейства как будто пытался что-то ему рассказать. На видео попал и другой гепард, он ворчит, а, точнее, рычит. Но более половины пользователей Интернета нашли милым поведение именно мяукающего хищника.

Стоит отметить, что гепард - это единственная большая кошка, которую можно приручить. Хищник всемирно известен как самое быстрое животное. Скорость его бега может достигать 110 км/ч, и развивает ее гепард быстрее любой машины. 

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