Видеоказус с Меркель: что сделала канцлер Германии

Смотрите на видео, что сделала канцлер Германии в зале заседаний в бундестаге, а также ее реакцию на собственный поступок.

Канцлер Германии Ангела Меркель оказалась героем видео, которое, похоже, стало вирусным в Сети.

После одного из своих выступлений в бундестаге Меркель забыла надеть защитную маску, как этого требуют установленные в Германии нормы. Канцлер уже села на свое место в зале пленарных заседаний и лишь тогда поняла, что находится без маски, которая осталась лежать на трибуне.

Испугавшись, Меркель поспешила обратно, чтобы забрать свое средство защиты.

Смотрите на видео, какой была реакция канцлера на небольшой казус, в который она попала.

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