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Улетное видео: Денис, улыбнись – его застали врасплох и тут уже не до смеха

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© Video : Facebook / Смехоистория Казахстана 2.0 / Антон Копылов
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/14/33714059.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210221/33714138/denis-ulybnis-tiktok-video.html

Зимние виды спорта – вещь серьезная, тут не до смеха и шуток... пока тебя не попросят улыбнуться. Но тут главное – не сплоховать.

Иногда пожелаешь человеку что-нибудь, а оно тут же и сбывается.

"Денис, улыбнись!" – кричат поклонники таланта ловкого конькобежца. Или нет, похоже, кричат что-то другое.

Смотрите в нашем видео, как иногда важно не слушать чужих советов.

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