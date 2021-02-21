Улетное видео: Денис, улыбнись – его застали врасплох и тут уже не до смеха

Зимние виды спорта – вещь серьезная, тут не до смеха и шуток... пока тебя не попросят улыбнуться. Но тут главное – не сплоховать.

Иногда пожелаешь человеку что-нибудь, а оно тут же и сбывается.

"Денис, улыбнись!" – кричат поклонники таланта ловкого конькобежца. Или нет, похоже, кричат что-то другое.

Смотрите в нашем видео, как иногда важно не слушать чужих советов.

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