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Умный пес – бесплатный чес: аттракцион невиданной смекалки попал на видео

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Тема:
Утро с нами! (542)
8817122
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Ясно видно, что собака проделывает этот трюк не впервые, у нее все схвачено и... ни за что не заплачено!

Ты – не ты, когда хочется массажа! Героя ролика вполне можно назвать "Пес Бывалый"

Те, которые смотрели эти кадры, кстати, снятые в Турции, оставили массу комментариев. Самым прикольным кажется пост, подписанный Olya V Olgina:

"Спа салон"Шариков" три в одном. Здесь тебе и душ, и массаж, и блохочесалка. :)) клиент доволен".

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Тема:
Утро с нами! (542)

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