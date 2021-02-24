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Видео: папин помощник – малыш слишком увлекся расчисткой снега

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© Sputnik / Youtube / Максим
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210224/33751232/video-papin-pomoschnik-malysh-slishkom-uvleksya-raschistkoy-snega.html

Такой маленький, а уже с лопатой. Без этого помощника чистить улицу от снега просто невозможно, а если что – папа всегда рядом.

Этот малыш - не промах. Он знает, как помочь отцу и для него никакая работа не страшна.

Главное – не потерять равновесие и не поставить себя в неловкое положение.

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