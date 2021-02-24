Видео: папин помощник – малыш слишком увлекся расчисткой снега

Этот малыш - не промах. Он знает, как помочь отцу и для него никакая работа не страшна.
Главное – не потерять равновесие и не поставить себя в неловкое положение.
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Такой маленький, а уже с лопатой. Без этого помощника чистить улицу от снега просто невозможно, а если что – папа всегда рядом.
Этот малыш - не промах. Он знает, как помочь отцу и для него никакая работа не страшна.
Главное – не потерять равновесие и не поставить себя в неловкое положение.
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Будьте внимательны и осторожны: за вами может погнаться утка. Этот малыш пытается угнаться за бегуном, но зачем?
Высокие достижения требуют качественной подготовки в экстремальных условиях. Естественно, под руководством опытного наставника.
Некоторые животные, как и люди, очень боятся щекотки, и реакции у них могут быть самые-самые разные.
Стоит вам один раз услышать эту песенку, и, будьте уверены, вы от нее уже не избавитесь и станете напевать постоянно.
После решения Конституционного суда, который признал неконституционным указ Санду выдвинуть повторно в премьер-министры Наталью Гаврилицу, президент выступила с критикой депутатов и напомнила о необходимости досрочных выборов.
По мнению органа конституционной юрисдикции, указ Майи Санду противоречит Конституции и практике Конституционного суда.
КС высказался однозначно, но партия политического "пинг-понга" между парламентским большинством и президентом Санду еще не окончена, считают эксперты.
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