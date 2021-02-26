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Видео: Три на Пэ - пятница, пиво и прикол

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Sputnik Молдова
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Конец рабочей недели — включаем передачу на расслабление и находим повод для безудержной радости, как мужик на видео.

 Человек — существо совсем не сложное, он только таким прикидывается. Радуется простым вещам, как младенец. Именно эти "простые радости" и создают приятную, счастливую жизнь.

Можно пойти в парк на прогулку, полюбоваться природой или куда-то съездить. Счастливые люди — это те, кого радует яркое солнышко, а самые счастливые — это мужики в пятницу после работы, когда им дают любимую "игрушку".

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Теги:
смешное видео, пиво, мужик


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