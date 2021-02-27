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Это невероятно: смелая ворона остановила драку между котами - видео

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Тема:
Утро с нами! (541)
82396576
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Youtube / ViralHog
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210227/21326334/vorona-video--mujestvennaia-vorona-draka.html

Очень смелая ворона пытается остановить драку между двумя котами. Смотрите на видео, чем все закончится.

На этом видео все прекрасно. Мужественная ворона решила остановить драку между двумя котами. Смотрите, что из этого получилось.

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Тема:
Утро с нами! (541)

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Теги:
видео, коты, драка, ворона


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