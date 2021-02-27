07:05 27 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.34
  • USD17.45
  • RUB0.24
  • RON4.38
  • UAH0.63
Поиск
Лучшее видео из сети

Тайная жизнь кота-клептомана – видео

Получить короткую ссылку
Тема:
Утро с нами! (541)
133621
Новости
Все новости
Все новости
Youtube / ViralHog
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/08/18/31419784.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210227/31419862/video-youtube-taynaya-zhizn-kota-kleptomana.html

Если в вашем доме или дворе стали появляться чужие вещи, игрушки или просто незнакомые предметы, расспросите о этом... своего кота: не исключено, что он знает, что и откуда взялось.

Клептомания среди котов не редкость, но заснять похождения четвероногого воришки удается не всем. Герой этого видео явно не подозревает о скрытой камере и активно потакает своей маленькой слабости. Его добыча – в основном небольшие предметы гардероба, в том числе перчатки и носки. Интересно, хозяева имущества знают, кто умыкнул их добро? Впрочем, коты неподсудны - во всяком случае, они так думают.

Смотрите также:

Любовный треугольник: не виноватая я, он сам пришел - видео>>>

Что это за существо: люди не сразу поняли, кто на них надвигается - видео>>>

Кот требует открыть ему дверь: вслух, громко и внятно - видео>>>

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Утро с нами! (541)


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Протесты против Пашиняна в Армении 25.02.2021
Фото: Бурлящий Ереван - протесты против Пашиняна в Армении
Окницкие железнодорожники голодают и готовы к отчаянным мерам
Видео: Железнодорожники Окницы будут продолжать протесты, пока не получат зарплату
COVID-19 в Молдове, февраль 2021
Регионы Молдовы, наиболее пострадавшие от COVID-19


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться