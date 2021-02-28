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Видео - Загадочное "космическое" существо на глубине океана увидели дайверы

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Youtube / Caters Clips
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210228/23076006/video-youtube-daivery-morskoe-suschestvo.html

В Новой Зеландии два дайвера сняли на видео необычного обитателя морских глубин: кто бы это мог быть?

Видеоролик, выложенный аквалангистами на Youtube, стремительно набирает популярность. Существо, более напоминающее гигантского червя, достигает восьми метров в длину, а внутри является полым. Дайверы сообщили новозеландским СМИ, что вообще не предполагали, что такой организм может существовать в морских глубинах.

Один из аквалангистов предположил, что увиденное – колония пиросом, которые визуально слились в единый живой организм. Размеры таких колоний могут достигать от 20 сантиметров до нескольких метров. Такие животные теплолюбивы и обитают в экваториальных и тропических водах.

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