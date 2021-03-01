07:52 01 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.11
  • USD17.44
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.62
Поиск
Лучшее видео из сети

Жесткое видео: жена наказала мужа, который не хотел ехать к теще копать картошку

Получить короткую ссылку
32190148
Новости
Все новости
Все новости
Facebook / ორი ერთნაირი
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210301/21880198/zhena-nakazala-neposlushnogo-muzha-cool-video.html

Гражданочка с сумкой стоит на обочине с вытянутой рукой в попытке поймать такси или попутку. А спутник (жизни) всеми силами противится этому.

Мужчина стоит рядом и водя пальцем из стороны в сторону, показывает всем проезжающим авто, что останавливаться не надо.

Видео Кыргызстанец проверил жену на верность набрало 25 млн просмотров
Youtube / New Production pictures
Видео: жена жестоко проучила своего мужа-ревнивца

Какое-то время женщина в надежде, что муж скоро успокоится, терпеливо ожидала окончания перфоманса, но ее терпение быстро закончилось, и она с размаху ударила бедного супруга по лицу.

После первого удара последовал сразу второй, но муж вовремя сообразил, что его жена разгневалась не на шутку, и пустился в бегство.

Пользователи Сети признали ситуацию довольно житейской, а самой распространенной версией, по которой супруг противился поездке, стал визит к теще копать картошку.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Видео не для слабонервных: дерущиеся из-за самки змеи провалились сквозь потолок
Смешная обезьянка моет посуду - видео
Медведица станцевала "Ламбаду" в одном из заповедников - видео
Угарное видео: "у каждого есть такой друг"
Теги:
полная версия, муж, видео, жена


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Лучшие фото февраля 2021 – в объективе Sputnik
Итоги недели в Молдове: основные события и заявления в одном видео
Итоги недели в Молдове: основные события и заявления в одном видео
COVID-19 в Молдове, февраль 2021
Регионы Молдовы, наиболее пострадавшие от COVID-19


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться