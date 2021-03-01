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Видео: главное - вовремя сделать ноги

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Никогда нельзя расслабляться, даже если полностью уверен, что находишься в безопасности - наш герой это понял.

...И вот он надвигается: большой, агрессивный, свирепый! В общем, кот в телевизоре! На собственном нелегком и стресообразующем опыте его младший собрат демонстрирует, как можно мобилизоваться, принять решение и... сбежать за секунду.

Непродолжительный ролик точно заставит вас улыбнуться, а главный герой докажет: в любых обстоятельствах "держи ухо востро".

Еще лучше - оба уха, а также слух, зрение, обоняние и "чуйку".

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