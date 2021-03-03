Оказывается, и фортепьяно не надо, хватит того, что всегда под рукой – видео

Плюс немного музыкального слуха и смелости выступать прямо на улице.
И тогда – о чудо! – раздастся чудесная музыка на радость себе, собравшейся вокруг публике, а также завсегдатаям интернета.
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