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Разбудил и рассмешил: попугай исполняет чечетку - улетное видео

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Разбудил и рассмешил: попугай исполняет чечетку - улетное видео
Попугай Тоторо очень хорош в чечетке и отлично попадает в ритм. Как танцует птица, смотрите на видео.
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PT0M28S
2021-03-05T06:00Z

Попугай Тоторо очень хорош в чечетке и отлично попадает в ритм. Как танцует птица, смотрите на видео.

Эта птичка так рвется в пляс, что аж "пятки" сверкают.

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