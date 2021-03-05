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Суперскорость: девушка пересчитала деньги быстрее машинки - видео

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Тема:
Утро с нами! (543)
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Полюбуйтесь, как женщина пересчитывает несколько пачек денег с той же скоростью, что и машинка, а, может, даже быстрее.

Работница китайского банка делает что-то невообразимое. На кадрах видно, как она пересчитывает деньги очень стремительно и при этом не забывает записывать данные.

Улетное видео: когда считаешь минуты до окончания рабочего дня>>>

Сначала может показаться, что все это постановка, но на кадрах видно, как женщина несколько раз сбивается и ей приходится заново задавать ритм.

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Тема:
Утро с нами! (543)

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Теги:
деньги, деньги, видео, девушка


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