Пришла весна, пора худеть: как быстро сбросить лишний вес – видеорецепт

Лежа в кровати, как советуют некоторые авторы "методик", это сделать никак и ни у кого не получится.

Движение – вот старое и испытанное средство. Плюс техническое оснащение – в качестве дополнения к завету предков.

Джамперы, они же "прыгающие ботинки", помогают бороться с лишним весом и улучшить осанку.

С помощью такой продвинутой обувки можно сбросить значительное количество килограммов и подтянуть фигуру без изнурительных тренировок, а самое главное – весело, увлекательно и задорно.

Смотрите на видео, подготовленном Sputnik Грузия , как выглядит такое занятие. Кстати, в нашем архиве есть и другие ролики на тему похудения.

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