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Пришла весна, пора худеть: как быстро сбросить лишний вес – видеорецепт
Лежа в кровати, как советуют некоторые авторы "методик", это сделать никак и ни у кого не получится.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=29914526&type=mp4
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PT2M01S
2021-03-06T06:00Z
Лежа в кровати, как советуют некоторые авторы "методик", это сделать никак и ни у кого не получится.
Движение – вот старое и испытанное средство. Плюс техническое оснащение – в качестве дополнения к завету предков.
Джамперы, они же "прыгающие ботинки", помогают бороться с лишним весом и улучшить осанку.
С помощью такой продвинутой обувки можно сбросить значительное количество килограммов и подтянуть фигуру без изнурительных тренировок, а самое главное – весело, увлекательно и задорно.
Смотрите на видео, подготовленном Sputnik Грузия
, как выглядит такое занятие. Кстати, в нашем архиве есть и другие ролики на тему похудения.
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