Видео: Мстительный арбуз или как огромная ягода "наказала" обидчика

Водитель вытаскивал арбуз из багажника, случайно уронил и разбил его. За проявленное раздражение расплата последовала незамедлительно.

Иногда судьба подкидывает людям сюрпризы, к которым они не готовы. Причем курьезность ситуации воспринимается со стороны, а не из ее "эпицентра".

Там, по крайней мере вначале, царят совсем другие эмоции и настроения.

Нечто подобное случилось с одним из автомобилистов, который, доставая арбуз из багажника, разбил его, затем от злости пнул ногой обломки и мгновенно поплатился за это, поскользнувшись на сладком сиропе.

Эта восточная "ситуационная комедия" заставит улыбнуться даже самых хмурых людей.

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