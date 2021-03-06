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Видео: Мстительный арбуз или как огромная ягода "наказала" обидчика
Водитель вытаскивал арбуз из багажника, случайно уронил и разбил его. За проявленное раздражение расплата последовала незамедлительно.
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PT0M19S
2021-03-06T05:00Z
Водитель вытаскивал арбуз из багажника, случайно уронил и разбил его. За проявленное раздражение расплата последовала незамедлительно.
Иногда судьба подкидывает людям сюрпризы, к которым они не готовы. Причем курьезность ситуации воспринимается со стороны, а не из ее "эпицентра".
Там, по крайней мере вначале, царят совсем другие эмоции и настроения.
Нечто подобное случилось с одним из автомобилистов, который, доставая арбуз из багажника, разбил его, затем от злости пнул ногой обломки и мгновенно поплатился за это, поскользнувшись на сладком сиропе.
Эта восточная "ситуационная комедия" заставит улыбнуться даже самых хмурых людей.
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