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Видео-предупреждение: Пикачу уже не тот или Что полюбила нюхать шиншилла

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Тема:
Утро с нами! (545)
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https://ru.sputnik.md/videoclub/20210307/21454282/Pikachu-pokemon-shinshilla-tashhitsja-klej-Video.html

Понять мать-природу до конца никогда не удастся. Ну вот откуда у этого зверька такая тяга к бытовой химии?!

"Мышь" на видео, так сильно похожая на покемона Пикачу, – это шиншилла, грызун, живущий в Чили, Аргентине и Боливии.

Arest
© CC0 / Pixabay / 4711018
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Вид стал объектом интенсивной охоты из-за ценного меха, что привело к сильному уменьшению его численности – вплоть до включения в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов.

Однако в склонности к вредным привычкам шиншиллы до сих пор замечены не были.

Вот что делает цивилизация!

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Тема:
Утро с нами! (545)

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Теги:
Шиншилла-нюхач, улетное видео, видео


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