Видео-предупреждение: Пикачу уже не тот или Что полюбила нюхать шиншилла

Понять мать-природу до конца никогда не удастся. Ну вот откуда у этого зверька такая тяга к бытовой химии?!

"Мышь" на видео, так сильно похожая на покемона Пикачу, – это шиншилла, грызун, живущий в Чили, Аргентине и Боливии.

Вид стал объектом интенсивной охоты из-за ценного меха, что привело к сильному уменьшению его численности – вплоть до включения в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов.

Однако в склонности к вредным привычкам шиншиллы до сих пор замечены не были.

Вот что делает цивилизация!

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