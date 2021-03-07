Мотивирующее видео: Смелая мама – гроза аллигаторов, покусившихся на птенцов

Материнский инстинкт иногда способен творить невообразимое, если речь заходит о безопасности любимых чад.

Это короткое видео – наглядное подтверждение, что даже аист может прогнать крокодилов.

Если принять атакующую стойку, а также как следует шикнуть и притопнуть.

Причем пресмыкающиеся так стремительно убегают, будто это они должны были стать добычей.

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