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Мотивирующее видео: Смелая мама – гроза аллигаторов, покусившихся на птенцов

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Тема:
Утро с нами! (545)
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Youtube / ViralHog
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210307/25474911/smelaya-mama-prognala-alligator-video-youtube.html

Материнский инстинкт иногда способен творить невообразимое, если речь заходит о безопасности любимых чад.

Это короткое видео – наглядное подтверждение, что даже аист может прогнать крокодилов.

Если принять атакующую стойку, а также как следует шикнуть и притопнуть.

Причем пресмыкающиеся так стремительно убегают, будто это они должны были стать добычей.

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Тема:
Утро с нами! (545)

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