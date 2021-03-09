Видео: дружба лайки и медведей на Камчатке

На Камчатке бездомная лайка подружилась с медведями, а потом ушла с ними в лес. Очевидцы засняли на видео, как необычная семья живет бок о бок и весело проводит время.
Щенок лайки, выведенной людьми специально для охоты на медведей, подружился с косолапыми на свалке рыбзавода у маленького поселка Усть-Камчатска в начале этого года.
Дружба оказалась настолько крепкой, что в итоге собака ушла вместе с медведями в тайгу.
Сначала местные жители думали, что хищники разодрали лайку. Между тем, собака стала полноправным членом медвежьей семьи.
На видео видно, как лайка повсюду следует за своими необычными друзьями.
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