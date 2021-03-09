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Видео: дружба лайки и медведей на Камчатке

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https://ru.sputnik.md/videoclub/20210309/22700391/Video-druzhba-laykii-medvedey-na-Kamchatke.html
Видео: дружба лайки и медведей на Камчатке
Дружба бездомной лайки и медведей с Камчатки попала на видео - смотрите, как искренни их эмоции, их ни с чем не спутаешь!
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=78196402&type=mp4
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PT0M44S
2021-03-09T05:00Z

Дружба бездомной лайки и медведей с Камчатки попала на видео - смотрите, как искренни их эмоции, их ни с чем не спутаешь!

На Камчатке бездомная лайка подружилась с медведями, а потом ушла с ними в лес. Очевидцы засняли на видео, как необычная семья живет бок о бок и весело проводит время.

Щенок лайки, выведенной людьми специально для охоты на медведей, подружился с косолапыми на свалке рыбзавода у маленького поселка Усть-Камчатска в начале этого года.

Дружба оказалась настолько крепкой, что в итоге собака ушла вместе с медведями в тайгу.

Сначала местные жители думали, что хищники разодрали лайку. Между тем, собака стала полноправным членом медвежьей семьи.

На видео видно, как лайка повсюду следует за своими необычными друзьями. 

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Теги:
тайга, собака, видео


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