Видео: дружба лайки и медведей на Камчатке

Дружба бездомной лайки и медведей с Камчатки попала на видео - смотрите, как искренни их эмоции, их ни с чем не спутаешь!

На Камчатке бездомная лайка подружилась с медведями, а потом ушла с ними в лес. Очевидцы засняли на видео, как необычная семья живет бок о бок и весело проводит время.

Щенок лайки, выведенной людьми специально для охоты на медведей, подружился с косолапыми на свалке рыбзавода у маленького поселка Усть-Камчатска в начале этого года.

Дружба оказалась настолько крепкой, что в итоге собака ушла вместе с медведями в тайгу.

Сначала местные жители думали, что хищники разодрали лайку. Между тем, собака стала полноправным членом медвежьей семьи.

На видео видно, как лайка повсюду следует за своими необычными друзьями.

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