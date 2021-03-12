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Видео: эпическая драка жирафов

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Youtube / Kruger Sightings
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210312/23202779/video-kak-derutsya-zhirafy.html

Размеры жирафов не дают им биться друг с другом так, как это делают другие животные, поэтому у них другой способ.

Эти высокие животные размахивают своими шеями, которые вертятся, как лопасти вертолета. Учитывая, что вес жирафов составляет около тонны, можно представить, насколько сильно они бьют друг друга, чтобы сбить с ног.

Самцы жирафов сражаются с помощью своих шей, потому что это самое мощное и "поворотливое" оружие, которое у них есть. Животные таким образом борются за установление доминирования или завоевание права на спаривание с самками на определенной территории.

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