Видео: эпическая драка жирафов

Эти высокие животные размахивают своими шеями, которые вертятся, как лопасти вертолета. Учитывая, что вес жирафов составляет около тонны, можно представить, насколько сильно они бьют друг друга, чтобы сбить с ног.
Самцы жирафов сражаются с помощью своих шей, потому что это самое мощное и "поворотливое" оружие, которое у них есть. Животные таким образом борются за установление доминирования или завоевание права на спаривание с самками на определенной территории.
А вот еще интересные видео:
Это невероятно: смелая ворона остановила драку между котами - видео>>>
Славное британское развлечение: драка в ванне с мясным соусом>>>
Зверская драка: жестокая схватка тигра со львом в цирке попала на видео>>>
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>