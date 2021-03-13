Угарное видео: полицейский подвергся жестокому нападению гуся

Улетное видео нападения на представителя правоохранительных органов очень быстро стало вирусным в социальных сетях.

Неизвестно, чем так не понравился этому гусю сотрудник правоохранительных органов, только полицейскому пришлось несладко. применять спецсредства он, однако, не решился. Возможно, ограничился составлением протокола - но это осталось за кадром.

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