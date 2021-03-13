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Угарное видео: полицейский подвергся жестокому нападению гуся

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Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (155)
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© Video: Youtube / Shane Bassett
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210313/12211863/video-policejskij-podvergsja-zhestokomu-napadeniju-gusja-usa.html

Улетное видео нападения на представителя правоохранительных органов очень быстро стало вирусным в социальных сетях.

 Неизвестно, чем так не понравился этому гусю сотрудник правоохранительных органов, только полицейскому пришлось несладко. применять спецсредства он, однако, не решился. Возможно, ограничился составлением протокола - но это осталось за кадром.

Здесь больше видео:

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Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (155)

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Теги:
полицейский, гусь, нападение гуся на человека, нападение, улетное видео


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