Угарное видео: полицейский подвергся жестокому нападению гуся

Неизвестно, чем так не понравился этому гусю сотрудник правоохранительных органов, только полицейскому пришлось несладко. применять спецсредства он, однако, не решился. Возможно, ограничился составлением протокола - но это осталось за кадром.
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