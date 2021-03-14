Видео: урок на удаленке, или Как папа не понял, что дочь занимается

Папа не знал, что этот ролик - дистанционный урок... Чего только не случалось на удаленке, смотрите видео.

Дистанционное обучение в 2020 году стало обычным делом.

Из-за пандемии многие перешли на образование онлайн. Кто-то говорит, что учиться дистанционно сложно, кто-кто - что это скучно.

Но этот ролик - яркое подтверждение тому, что проводить время с семьей бывает весело, даже на удаленке.

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