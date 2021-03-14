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Видео: урок на удаленке, или Как папа не понял, что дочь занимается

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Тема:
Утро с нами! (546)
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Facebook / Jennifer Jones
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0b/1e/32694541.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210314/32694681/urok-na-udalenke-ili-kak-papa-ne-ponyal-chto-doch-zanimaetsya-video.html

Папа не знал, что этот ролик - дистанционный урок... Чего только не случалось на удаленке, смотрите видео.

Дистанционное обучение в 2020 году стало обычным делом.

Из-за пандемии многие перешли на образование онлайн. Кто-то говорит, что учиться дистанционно сложно, кто-кто - что это скучно.

Но этот ролик - яркое подтверждение тому, что проводить время с семьей бывает весело, даже на удаленке.

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Тема:
Утро с нами! (546)

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