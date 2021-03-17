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Видео - Не из той сказки: золотая рыбка, которая возвращается

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© Video : Facebook / Mark Hall
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/11/32066448.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210317/32066477/video-ne-iz-toy-skazki-zolotaya-rybka-kotoraya-vozvraschaetsya.html

Эта сияющая красотка не хочет на волю! По крайней мере, когда смотришь это видео, думаешь именно так.

"Приплыла к нему рыбка, спросила..." Но эта история начинается не так. "Отпустил он рыбку, а та возьми и приплыви обратно" - вот как правильно. 

Наверное, эта золотая бестия желания исполнять не умеет. Потому и возвращается! Или - другой вариант: рыбка эта - заколдованная принцесса, и плывет она к принцу, который должен расколдовать ее поцелуем.

В общем, есть где развернуться фантазии: смотрим и сочиняем свою сказку. 

А к ней  - еще и присказку:

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