Видео - Не из той сказки: золотая рыбка, которая возвращается

Эта сияющая красотка не хочет на волю! По крайней мере, когда смотришь это видео, думаешь именно так.

"Приплыла к нему рыбка, спросила..." Но эта история начинается не так. "Отпустил он рыбку, а та возьми и приплыви обратно" - вот как правильно.

Наверное, эта золотая бестия желания исполнять не умеет. Потому и возвращается! Или - другой вариант: рыбка эта - заколдованная принцесса, и плывет она к принцу, который должен расколдовать ее поцелуем.

В общем, есть где развернуться фантазии: смотрим и сочиняем свою сказку.

А к ней - еще и присказку:

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