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Видео - Кубарем с горки: панды катаются в свое удовольствие

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© Video : Facebook / Mark Hall
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/11/32066503.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210317/32066562/video-kubarem-s-gorki-pandy-katayutsya-v-svoe-udovolstvie.html

Это видео можно смотреть часами, снова и снова. А всего-то - забавные малыши-панды на детской горке. Но не оторваться!

Айда с нами! Толстопузые малыши-панды просто уморительны. Катаются с горки, как дети: кубарем, пихая друг дружку, носом вниз. 

Работникам зоопарка, где содержатся эти мишки, наверное, неведомо плохое настроение. Лучшей психотерапии, чем эти панды, не придумаешь! 

Смотрите и наслаждайтесь.

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